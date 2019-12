Silvano Moreschi, classe 1936, si è spento questa mattina.

Comunità in lutto: morto l’ex sindaco di Palazzolo

Si è spento questa mattina all’ospedale di Seriate, l’ex primo cittadino di Palazzolo Silvano Moeschi. Per anni dipendente alla Marzoli, storica azienda di Palazzolo, ha sempre avuto a cuore la famiglia e il suo lavoro e per questo nel 1991 gli era stata conferita l’onorificenza di cavaliere (ordine al Merito) della Repubblica. Moreschi è stato vicesindaco nel secondo mandato del sindaco leghista Gianpiero Metelli, morto nel 2003. Nel 2004 è stato eletto sindaco alla guida del Centrodestra: carica che ha mantenuto fino al 2009.

I ricordi

Tanti gli amici che in questi anni hanno vissuto al suo fianco l’esperienza amministrativa. “E’ stato consigliere comunale per tanti anni, a partire dalla fine degli anni ’60 – ha ricordato Gianpiero Capoferri – In quel periodo militava nelle fila del Partito socialista. Ha sempre avuto a cuore il bene della sua comunità e il suo impegno era evidente a tutti”

Il funerale

Il funerale verrà celebrato sabato mattina, alle 10.30. L’occasione per porgere l’ultimo saluto all’ex sindaco Silvano Moreschi.

