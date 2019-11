Sabrina Pagani, classe 1970, si è spenta oggi: lascia un profondo vuoto nella sua famiglia e nella sua comunità.

Comunità in lutto: il paese piange una volontaria dal cuore d’oro

“Per la comunità e l’oratorio era sempre presente, una donna straordinaria disponibile con tutti”. Con queste parole il curato di Pontoglio, don Massimo Regazzoli ha ricordato Sabrina Pagani, storica volontaria e moglie di Germano Mossali, imprenditore e volontario molto conosciuto in paese. Ma per parlare di tutto quello che ha fatto Sabrina Pagani ci vorrebbe un libro. Sempre accanto al marito, è stata una delle promotrici dei numerosi eventi andati in scena in oratorio. Donna attiva anche all’interno dell’Age, Associazione genitori, di Pontoglio.

Le attività

Sabrina Pagani è stata una delle figure più attive nell’iniziativa Le spose nel tempo o nei giochi fatti in oratorio, serate spesso emozionanti per grandi e piccini. “Ma non solo, era sempre disponibile anche nel pulire e sistemare gli spazi dell’oratorio” ha continuato il curato. Una figura che mancherà a tutti, in modo particolare alla sua famiglia: ai suoi tre figli e all’amato marito, che in questi mesi è sempre stato accanto all’amore della sua vita.

Il funerale

Il funerale verrà celebrato sabato alle 10 e verrà celebrato da don Massimo e dal parroco don Giovanni Cominardi. La comunità si stringerà attorno alla famiglia per l’ultimo saluto a Sabrina.

