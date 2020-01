Comunità in lutto: Chiari piange mamma Michela. Di origini covatesi e da tempo residente al San Bernardo si è spenta a soli 43 anni.

Comunità in lutto per mamma Michela

Una di quelle notizie che non si vorrebbero mai sentire. Michela Iore si è spenta domenica sera a 43 anni. Purtroppo nulla ha potuto fare per sconvolgere la malattia che da poco tempo l’aveva colpita. Originaria di Castelcovati, da tempo si era trasferita in città, nella frazione del San Bernardo. Era molto conosciuta a Chiari sia per il suo lavoro in ospedale (in Anatomia Patologica) che per il suo impegno di mamma. E’ stata infatti una figura importantissima per suo figlio al quale non ha mai fatto mancare nulla. Anche all’interno della comunità si è saputa distinguere per la sua bontà, per la sua grande gentilezza e disponibilità e per il suo meraviglioso sorriso che putroppo si è spento troppo presto.

Le esequie e la veglia

I funerali di Michela avranno luogo mercoledì alle 10 nella chiesa di Santa Maria partendo dalla Cascina Toninelli. La veglia si terrà invece martedì alle 20, sempre in via Gazzi di Sotto.

