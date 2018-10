Compra un profumo con soldi falsi, denunciato al mercato di Montichiari un 22enne di origini romene.

La truffa

Si è fermato ad uno dei banchi del mercato, venerdì a Montichiari, dove ha provato ad acquistare un profumo con una banconota falsa per ottenere il resto. L’ambulante, insospettito al ragazzo, ha immediatamente contattato la Polizia locale, impegnata proprio nell’attività di controllo al mercato , che è potuta intervenire nell’immediato.

La denuncia

Accertato che si trattava di una banconota falsa, in pochi minuti gli agenti della Locale hanno potuto rintracciare il 22enne che è risultato poi in possesso di un Iphone7 rubato in giugno a Peschiera. Il giovane è stato denunciato per spendita di banconote false e ricettazione.