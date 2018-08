Si è tenuta questa mattina presso la villetta dei Viscardi

A 28 anni dal massacro

E’ stata officiata da don Massimo la messa in ricordo delle vittime della strage di Torchiera.

Nella piccola frazione di Pontevico in molti sono accorsi per ricordare Giuliano, Agnese, Luciano e Maria Francesca, che la notte tra il 15 e 16 agosto 1990, hanno perso la vita in un massacro per mano di due banditi slavi.

La causa della strage di quattro dei cinque membri della famiglia Viscardi è stata una rapina finita male.

I genitori e i fratelli furono ritrovati la mattina del 16 agosto di ventotto anni fa dall’unico superstite Guido, che viveva fuori casa.

Gli autori della strage furono Vrbanovic Ljubic, detto Manolo, e Bairic Ivica, quest’ultimo perse la vita pochi mesi dopo in un conflitto a fuoco con la polizia jugoslava.

Ogni anno le persone assistono alla commemorazione

Guido chiede da quasi trent’anni di non dimenticare quanto è accaduto.

Dopo una serie di vicende e rinvii giudiziari, a cui si aggiunge una comunicazione di morte del bandito Manolo a cui Viscardi non crede, l’unico superstite è ancora in cerca di giustizia.

Nel maggio 2017 per l’ennesima volta Guido Viscardi è tornato in aula allo Zanardelli di Brescia chiedendo la riesumazione del corpo di Manolo per effettuare il campione del dna e confrontarlo con quello del fratello del bandito detenuto in un carcere del centro Italia.

La Corte aveva rigettato le istanze e si era pronunciata a favore dell’estinzione del reato per morte del reo.

Mentre attende la risposta dalla Corte di Strasburgo a cui è ricorso lo scorso dicembre, Guido con la comunità, i famigliari, i conoscenti e gli amici, anno dopo anno, ospita nel suo giardino la funzione in suffragio ai suoi cari.