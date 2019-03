Comezzano Cizzago si stringe attorno alla famiglia di Gianluca in queste ore di lutto.

Comezzano Cizzago si stringe attorno a Gianluca mancato nel fine settimana

Un lutto che fa piombare nello sgomento e nel silenzio l’intera comunità del paese. Rabbia e incredulità per questa notizia che ha scosso i comezzanesi e i cizzaghesi a cavallo tra le ultime ore della notte di sabato e le prime luci di domenica. Un ragazzino di 17 anni si è così spento.

La tragedia

La tragedia che lascia tutti senza parole è avvenuta nel fine settimana in una abitazione della zona residenziale. I genitori hanno trovato il corpo senza vita del figlio adolescente e subito hanno dato gli allarmi. Sul posto sono giunti i soccorritori che hanno tentato in tutti i modi di salvare la vita al ragazzo. Purtroppo non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono anche intervenuti i carabinieri, che seguono in queste ore sugli spostamenti del ragazzo, che secondo le ricostruzioni avrebbe passato la serata a Castelcovati.

I funerali

I funerali del giovane, che negli scorsi mesi aveva lasciato i banchi di scuola per iniziare a lavorare, scuola che aveva frequentato fino alla seconda superiore nell’orceana sede del Cossali, si terranno mercoledì nella parrocchiale di Cizzago alle 15.