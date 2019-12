Colto da un infarto improvviso a Iseo, muore un 64enne: la missione di soccorso è scattata in codice rosso. Sul posto i soccorritori della Croce rossa.

L’uomo purtroppo non ce l’ha fatta

Colto da un infarto improvviso mentre si trovava tra via per Rovato e viale dei Mille, i soccorritori hanno provato di tutto per rianimarlo, ma senza successo. Il 64enne ha perso la vita.

Colto da un malore a Iseo, è grave un 64enne

Sembrerebbe essere in gravi condizione l’uomo di 64 anni che, verso le 11.15, è stato colto da un malore mentre si trovava in via per Rovato, tra la Casa di riposo e l’autosalone. La chiamata ai soccorsi è partita immediatamente e sul posto si è precipitata un’ambulanza dei soccorritori della Croce rossa, di stanza lì vicino, e un’automedica da Bergamo. Le condizioni del coinvolto sono parse subito critiche: la missione di soccorso è tutt’ora attiva. Stando ai dati forniti da Areu, l’Azienda regionale emergenza urgenza, le sue condizioni sarebbero gravi.

