Coltivava piante di marijuana a Manerbio: arrestato

E’ stato colto in flagraza di reato di coltivazione e spaccio di sostanze stupefacenti. Di marijuana per la precisione. E’ finito in manette un manerbese 40enne già noto per reati specifici beccato dai carabinieri. L’uomo aveva deciso di mettersi in proprio e così in un’abitazione disabitata di famiglia in Manerbio, dotata nel retro di un orto abbastanza riparato da occhi indiscreti, aveva iniziato a coltivare lo stupefacente. E periodicamente si recava sul posto per controllare l’andamento della produzione.

Le indagini

L’improvvisa disponibilità di denaro e il continuo andirivieni ha peròinsospettito i militari. I carabinieri hanno infatti fatto irruzione all’interno dell’appartamento e hanno colto il 40enne nella sua mansione di giardiniere. Sono stati sequestrati circa 100 grammi di infiorescenze secche di marijuana, un borsone con quattro piante e altre due piante ancora nell’orto dietro l’abitazione di circa 2 metri. Il peso complessivo ammonta invece 6 chilogrammi. Non mancavano però tutto l’occorrente per la coltivazione, il taglio ed il confezionamento dello stupefacente. Posti sotto sequestro. Immediatamente arrestato l’uomo è stato condotto davanti al gip del Tribunale di Brescia che ha convalidato l’arresto e disposto l’obbligo di presentazione alla Polizia giudiziari in attesa del processo rinviato ai primi di dicembre.