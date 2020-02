Cologne ha detto addio a Giorgio Massetti. Questa mattina migliaia di persone erano presenti al suo funerale celebrato nella parrocchiale.

Cologne ha detto addio a Giorgio Massetti

Presenti migliaia di persone questa mattina al funerale del trentasettenne Giorgio Massetti, vittima di un incidente sul lavoro. Era salito sul tetto di un’azienda di Cologne per controllare i lavori degli operai della sua azienda e un lucernario gli è crollato sotto i piedi. È stato portato in elisoccorso all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo ma purtroppo non c’è stato nulla da fare.

Ultimo saluto

Benvoluto e conosciuto da tutti, era il presidente della Handball Franciacorta, ingegnere, padre e marito adorato. Questa mattina per l’ultimo saluto erano presenti anche l’Avis e la Pallamano Cologne. Impegnato nel sociale, ha lasciato il segno all’interno della sua comunità e non solo. Era impossibile non commuoversi questa mattina al suo funerale. I tantissimi presenti sono stati la dimostrazione del bene e del bello che Giorgio Massetti ha portato alla comunità di Cologne, allo sport, al sociale e a chiunque abbia incontrato nella sua breve ma intensissima vita. Commovente anche l’omelia del parroco di Cologne don Mauro Assoni, che citando anche il salmo 23 (Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla) ha ricordato le meraviglie di Giorgio, ha dato forza alla famiglie e agli amici perché ora «Giorno abita nella casa del Signore». Al termine della funzione è stata letta una lettera commovente e piena di amore scritta dalla moglie Marta per salutare il marito il cui sorriso sarà sempre con lei, con le due figlie e tutti i loro familiari.

Anche Chiari si è stretta a Cologne durante la celebrazione per i patroni San Faustino e Giovita ricordando Giorgio e tutta la comunità.

