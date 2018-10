Codice rosso: puntura di un animale al campo sportivo dell’oratorio di Travagliato. Coinvlto un 32enne, ma non è in pericolo.

Codice rosso: puntura di insetto al campo sportivo

L’allarme è scattato alle 16.38 a Travagliato in via Don Primo Mazzolari 5, al campo di calcio parrocchiale San Michele. Un 32enne è stato punto da un animale (non si sa se un insetto, un rettile o altro) e sul posto, in codice rosso, sono intervenuti i Soccorritori di Roncadelle e un’auto medica da Brescia. Nessun pericolo, per fortuna, per l’uomo. La missione dei soccorritori infatti si è chiusa in codice verde.