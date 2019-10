Si ferma allo stop, riparte, ma non vede l’aziana in bici e la investe. E’ successo a Offlaga e la chiamata ai soccorsi è arrivata in codice rosso.

Aggiornamento delle 10.10

La missione dei soccorritori si è trasformata in codice verde. Stando alle ricostruzioni, una Fiat Panda si è fermata allo stop di via Danesi prima di immettersi su via Tomasi. Il pensionato del paese al volante ha guardato nello specchio posizionato dall’altro lato della strada per accertarsi che non stesse arrivando nessuno ed è ripartito. Ma proprio in quel momento stava passando un’anziana in bicicletta che si stava recando al cimitero e l’impatto è stato inevitabile. Dopo lo spavento iniziale, il codice dell’emergenza è diventato verde in quanto la donna di 74 anni è cosciente. Sembra abbia riportato una frattura al braccio e per questo i soccorritori la stanno portando al nosocomio di Manerbio per le cure del caso. Sul posto anche la Locale per i rilievi e la dinamica.

Paura per un ciclista investito a Offlaga

E’ successo alle 9.45 in via Benedetto Tomasi a Offlaga, in località Cignano. Un ciclista è stato investito ed è scattato il codice rosso. Sul posto si stanno precipitando i soccorritori di Dello con l’ambulanza e l’auto medica. Allertata anche la Polizia Locale. Stando alle prime informazioni fornite da Areu, l’Azienda regionale emergenza urgenza, le condizioni del ciclista, di cui al momento non si conoscono le generalità, sarebbero gravi. Seguono aggiornamenti

TORNA ALLA HOME PAGE