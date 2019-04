Codice rosso alle medie di Orzinuovi per un 11enne

Codice rosso alle medie di Orzinuovi, 11enne in ospedale. Si è sentito male durante la lezione e gli insegnanti hanno dovuto chiamare l’ambulanza. Paura per un giovane studente delle medie, poco fa, che per cause ancora in via d’accertamento ha accusato un malore. I soccorritori dell’ambulanza, una volta giunti sul posto, hanno stabilizzato la situazione e il ragazzo è stato trasportato in ospedale in codice verde.

