Codice rosso a Urago e poi a Pontoglio. I soccorritori sono stati impegnati, in poco tempo, a poca distanza.

Codice rosso a Urago

L’incidente a Urago si è verificato in via Enrico Fermi poco dopo l’una e mezza. Una ragazza di circa 30 anni è finita contro un ostacolo. Sono stati allertati i soccorsi in codice rosso e sul posto sono giunti anche i Vigili del fuoco. Fortunatamente l’emergenza si è conclusa in codice verde.

Incidente anche a Pontoglio

Poco dopo, verso le 2, un secondo incidente si è verificato a Pontoglio. Quattro questa volta i coinvolti. L’emergenza si è verificata sulla Ss469 ovvero la strada che collega Urago a Pontoglio e si immette in via Dante Alighieri. Sulle due auto che si sono scontrate viaggiavano due uomini e due donne. Anche per loro i soccorsi sono stati allertati in codice rosso, ma fortunatamente l’emergenza è stata declassata in codice giallo. Sul posto due ambulanze e le Forze dell’ordine.

