Erano da poco passate le 10.15 quando a Ospitaletto questa mattina si è verificato un incidente stradale che al momento sembra essere molto grave. Codice rosso, infatti, per le persone coinvolte, almeno quattro.

Il sinistro

L’incidente è avvenuto in via Domenico Ghidoni, la strada che collega la Strada Provinciale 11 e 19, tra i tratti principali della cittadina. A quanto emerso sembrerebbe uno scontro tra auto, un frontale. Ma al momento è ancora tutto da verificare. La missione è ancora in corso e sul posto sono subito accorse varie ambulanze oltre alla polizia stradale.

