Aggiornamento delle 12

La strada è ancora chiusa per permettere lo spostamento dei mezzi.

Aggiornamento delle 11.50

Il mezzo coinvolto nel sinistro è un trattore che, per cause ancora da accertare, si è ribaltato finendo in mezzo alla strada, sul guard rail e nel fosso adiacente. La circolazione è bloccata in entrambe le direzioni: i Vigili del Fuoco, supportati da Carabinieri e Polizia Stradale, sono all’opera per rimuovere il mezzo pesante. Non sembrerebbero in pericolo le persone coinvolte nel ribaltamento, fra cui un 35enne e un 42enne, rimasti feriti ma non gravemente: il codice è sfumato in giallo.

Codice rosso a Orzinuovi, dove sulla provinciale 2 si è verificato un violento incidente che ha coinvolto un mezzo pesante e tre persone.

L’incidente

E’ successo alle 11, sulla strada provinciale 2 che corre tra Chiari e Orzinuovi, quasi nello stesso punto in cui a giugno una ragazza aveva perso la vita. Dalle prime informazioni sembra che il sinistro abbia riguardato un camion e un altro mezzo: tre le persone coinvolte. Immediata la chiamata ai soccorsi, un’ambulanza da Rovato e una della Croce Verde di Orzinuovi, che si sono precipitati sul posto. Anche i Vigili del Fuoco e la Polizia Stradale sono intervenuti. La missione è in corso.

