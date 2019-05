Codice rosso a Leno questa mattina, poco prima delle 11, a seguito di un incidente stradale che ha visto coinvolto un 67enne. Al momento sembrerebbe uno scontro tra vetture.

Allertati soccorsi e polizia stradale

Sul posto, in via San Martino dal Carso, sono intervenuti i soccorsi di Brescia e la polizia stradale. La missione risulta ancora in corso.

++ AGGIORNAMENTO ++

La paura iniziale sembrerebbe rientrata visto che il codice da rosso è passato a verde.

TORNA ALLA HOME