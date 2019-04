Codice rosso a Flero in via Fermi. La chiamata ai soccorsi è partita alle 12.10 e sul posto sta arrivando l’ambulanza.

Codice rosso a Flero in via Fermi

E’ successo poco dopo mezzogiorno, alle 12.10 per l’esattezza. L’incidente si è verificato in via Enrico Fermi, a Flero. Un uomo di 36 anni, secondo quanto riportato da Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) è finito contro un ostacolo. La chiamata ai soccorsi è partita in codice rosso. Sul posto le Forze dell’ordine e i sanitari. E’ stato trasportato in ospedale in codice giallo.

TORNA ALLA HOMEPAGE