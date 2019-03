Paura per un 70enne precipitato in via Ugo Foscolo, in zona residenziale. Sul posto un’ambulanza e un’auto medica, ma le ferite fortunatamente non sembrerebbero gravi.

Aggionramento: ferito un 70enne

La missione dei soccorritori è ancora in corso, ciò che si sa per il momento è che a riportare delle lesioni è stato un 70enne, caduto da un’altezza rilevante, ma il codice si è trasformato in giallo, quindi le ferite non dovrebbero essere gravi e l’uomo non sembra essere in pericolo di vita.

Codice rosso a Dello: precipitato in via Foscolo

Ambulanza dei soccorritori di Dello e auto medica si stanno precipitando in via Ugo Foscolo, in zona Corticelle pieve, per un infortunio. Una persona è precipitata al suolo ed è scattato il codice rosso. E’ successo circa quindici minuti fa, alle 13.40, in zona residenziale. Al momento non si conoscono le generalità del ferito né la dinamica di quanto accaduto.

