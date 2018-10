Codice rosso a Cologne: coinvolti due bambini. E’ successo poco dopo le 19 e sembrerebbero quattro le persone coinvolte, due i minori.

Due minori di meno di 10 anni. Loro, insieme ad altre due persone, due donne di 40 e 54 anni, sono rimasti coinvolti in un grave scontro a Cologne. Il sinistro si è verificato poco dopo le 19 sulla Ss537, poco distante dal complesso sportivo e dalla farmacia comunale. Secondo una prima ricostruzione, nel ribaltamento sono rimasti coinvolti due veicoli. La chiamata ai soccorsi è scattata in codice rosso. Sul posto, oltre alla Polizia stradale, si sono precipitate tre ambulanze e i Vigili del fuoco di Palazzolo. Uno dei feriti, trasportato dai volontari di Capriolo, è arrivato agli Spedali civili di Brescia in codice giallo, un secondo, è invece giunto in verde a Chiari sul mezzo dei soccorritori di Rovato. Codice rosso anche in uscita per il trasportato sull’ambulanza arrivata da Palazzolo. E’ stato portato al Civile pediatrico di Brescia.