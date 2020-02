I Carabinieri della Compagnia di Breno nel corso del fine settimana hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio effettuando numerosi posti di blocco, sia nella Bassa che nell’Alta valle, con lo scopo di regolare il flusso dei numerosi turisti che scendevano dalle piste da sci e reprimere i casi di incidenti stradali dovuti alla guida in stato di ebbrezza alcolica e sotto l’uso di stupefacenti.

Cocaina nel reggiseno

A Piancogno i Carabinieri del Nucleo Operativo, nel corso di un servizio antidroga, hanno arrestato una donna 30enne che è stata trovata in possesso di 50 grammi di cocaina. Aveva posteggiato la sua auto vicino casa ed è stata sottoposta a controllo prima che riuscisse ad entrare nell’appartamento. Prima di essere perquisita ha consegnato un involucro contenente lo stupefacente che aveva nascosto all’interno del reggiseno. I Carabinieri hanno quindi tratto in arresto la donna per il reato di detenzione di stupefacente ai fini di spaccio. Sottoposta a rito direttissimo il Giudice ha convalidato l’arresto.

Quattro patenti ritirate

A Edolo i militari, insieme a personale dell’aliquota Radiomobile, hanno denunciato un 46enne operaio di Sondrio che, palesemente ubriaco, si è rifiutato di sottoporsi al controllo dell’etilometro: era diretto sul Lago di Garda. La sua auto è stata affidata ad un carroattrezzi perché anche la moglie, che sedeva al suo fianco, è risultata positiva al controllo con il precursore.

Un altro giovane è risultato positivo con un tasso compreso tra 0,5 e 0,8 e per lui è scattata la segnalazione in Prefettura. Due patenti, infine, sono state invece ritirate per sorpassi azzardati tra Malonno e Sonico.

TORNA ALLA HOME