Cocaina negli slip: arrestato imprenditore sebino 34enne. I carabinieri si sono insospettiti poiché, anche in ore serali e notturne, faceva la spola tra la sua ditta e Darfo.

Cocaina negli slip: arrestato imprenditore sebino

Domenica i militari della Stazione di Darfo Boario Terme hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un 34enne imprenditore, residente a Costa Volpino (Bg). I Carabinieri lo seguivano da alcuni giorni e pedinandolo si erano insospettiti del fatto che l’uomo, anche in ore serali e notturne quando non era a lavoro, facesse la spola tra il centro di Darfo e la sua ditta di Costa Volpino.

Lo hanno atteso davanti al capannone e una volta fermato lo hanno perquisito. Negli slip aveva una decina di grammi di cocaina. Nei locali dell’azienda e nella sua abitazione sono stati sequestrati altri 10 grammi di polvere bianca, 150 grammi di hashish e 20 grammi di marijuana. Sottoposto a rito direttissimo il giudice ha convalidato l’arresto e disposto l’obbligo di firma e l’obbligo di dimora con permanenza in casa dalle 22 alle 6.

