Clarense morì in un cantiere: due assoluzioni. Il fatto risale al 2015.

Cesare Bonardi aveva soltanto 38 anni. Dopo un periodo di disoccupazione era tornato al lavoro in cantiere. Il clarense, originario di Capriolo, era un lavoratore esperto. Stando alla ricostruzione dei fatti l’uomo era caduto da dieci metri in un cantiere di Cortemaggiore. Sul banco degli imputati erano finite tre persone. Il suo datore di lavoro, di Cologne, nel 2017 aveva patteggiato, mentre ieri il giudice ha assolto pienamente gli altri due imputati: il legale rappresentante dell’impresa appaltatrice e il direttore per l’esecuzione dei lavori.