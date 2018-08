Cittadino benemerito per Gambara indagato a Siena

Cittadino benemerito per Gambara indagato a Siena. Si tratta di Guido Pacchioni, imprenditore 73enne, originario di Gambara e emigrato in Toscana. Qui gestiva un’impresa edile e strutture alberghiere. Ma ora la Procura di Siena lo accusa di turbativa d’asta, autoriciclaggio, appropriazione indebita e calunnia. Guido Pacchioni avrebbe stipulato una finta convenzione per l’accoglienza di profughi nelle proprie strutture con la complicità di un amico sacerdote. Questo gli avrebbe permesso di partecipare ai bandi per ricevere richiedenti asilo e fruttato oltre 600mila euro.

La premiazione

Esattamente un anno fa in occasione della Madonna della Neve il sindaco Ferdinando Lorenzetti e il vicesindaco Carla Cavalli lo avevano premiato con la cittadinanza benemerita. La motivazione era legata al legame con la sua terra d’origine e alla sponsorizzazione della festa stessa.