Cinghiali a Gardone Riviera, si è tenuta oggi (lunedì) la conferenza stampa alla presenza del sindaco Andrea Cipani e del comandante della Polizia Provinciale Claudio Porretti per fare il punto su quella che è stata ribattezzata «emergenza cinghiali».

Contenimento fino allo scadere dell’ordinanza

Il 6 ottobre il sindaco ha firmato un’ordinanza con la quale si annunciava la messa in atto, per sessanta giorni, di operazioni di trappolaggio a cura della Polizia Provinciale nelle zone del comune e nelle sue frazioni:

«Per tutta la durata dell’ordinanza continueremo ad effettuare interventi di contenimento con eventuale abbattimento per due/tre sere la settimana – ha spiegato Porretti – Fino ad ora siamo riusciti ad abbattere solo un cinghiale. Questo anche a causa della particolare conformazione del territorio di Gardone Riviera, un dedalo di insenature che collegano il centro abitato al bosco. Basta un colpo di fucile per far scappare il resto del branco. Da precisare che quando interveniamo ci collochiamo ai confini del centro abitato, essendo assolutamente vietato sparare al suo interno».

Da parte del sindaco la massima disponibilità a prorogare il periodo stabilito dall’ordinanza laddove si rivelasse necessario.

Non cadere nel panico

Il cinghiale, di per sè, non è un animale pericoloso, attacca laddove viene attaccato.

La polizia Provinciale, la Locale e l’amministrazione comunale invitano pertanto a segnalare agli organi competenti la presenza/gli avvistamenti dei quadrupedi sul territorio evitando di sostituire alla segnalazione diretta il semplice post sui social. In questo modo si agevola infatti il lavoro di chi deve intervenire contribuendo fattivamente alla risoluzione del problema.

In attesa che il problema venga definitivamente risolto, l’invito è quello di evitare le uscite serali con i cani che potrebbero innervosire e quindi portare i cinghiali ad attaccare animale e padrone.

Cinghiali, un fenomeno nazionale

Non solo a Gardone Riviera, i cinghiali sono presenti in tutta Italia, sia nelle zone rurali che nei centri abitati. Per loro natura sono animali selvatici che facilmente trovano riparo in zone nascoste ed escono nelle ore serali per procacciarsi il cibo.

Il censimento redatto dai cacciatori in collaborazione con la Provinciale ha stabilito che sono 1224 i cinghiali nella provincia di Brescia dei quali 408 nella zona del Parco Alto Garda Bresciano con 378 per i quali è stato concesso l’abbattimento e 190 quelli abbattuti ad oggi dai cacciatori (che non effettuano operazioni di contenimento ma di caccia ordinaria dal 1 ottobre al 31 dicembre).

