Questa mattina, nella parrocchiale del paese, si sono svolti i funerali di Raffaele Camisani, 75 anni, mancato in seguito ad un malore.

Il funerale

Una grande folla ha voluto far sentire il proprio sostegno alla famiglia di Camisani, la moglie Vittoria ed i suoi tre figli, in questo momento di grande dolore. Camisani è molto noto per il suo impegno civile sia in politica che nel mondo dell’istruzione: per 20 anni è stato sindaco di Cigole ed è entrato nella scuola prima come maestro e poi come dirigente dell’Istituto Comprensivo di Manerbio, presidente nella Paritaria di Pontevico e poi alla Tovini-Kolbe di Montichiari.

