Ciclista investito in codice giallo a Orzinuovi in viale Crispi, arriva l’ambulanza.

E’ accaduto poco fa a Orzinuovi in viale Crispi, quando un ciclista è stato investito sulla carreggiata. Ancora non è chiara la dinamica di quello che è successo, ma pare che un ciclista sia stato investito in viale Crispi. Sul posto l’ambulanza e la Polizia Stradale per i rilievi del caso. L’uomo è stato trasportato in ospedale in codice giallo.

