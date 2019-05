Ciclista investito a Castrezzato: elisoccorso in arrivo di fronte al Comune, in via Marconi. Per fortuna, però, sembra che il bambino non sia ferito gravemente.

Paura per un piccolo ciclista di 11 anni che è stato investito in via Marconi, proprio sulla sp18 che passa di fronte al Comune, a Castrezzato. La chiamata ai soccorsi è arrivata alle 15.40 circa in codice giallo. Fortunatamente l’emergenza si è subito trasformata in codice verde, segno che le condizioni dell’uomo non sono gravi. Oltre all’elisoccorso, sul posto si stanno dirigendo anche due ambulanze da Trenzano e Brescia.

