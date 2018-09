Ciclista investita da un’auto a Pompiano. Fortunatamente non è grave.

Ciclista investita

Attimi di paura a Pompiano per una donna di 29 anni, investita da un’auto in via Buonarroti circa un’ora fa. Immediato l’intervento sul posto della Croce Azzurra di Travagliato che ha prestato le prime cure alla ciclista. Fortunatamente non è successo nulla di grave.

Nulla di grave

La donna non ha riportato gravi ferite, è stata caricata sull’ambulanza e ha fatto rotta verso l’ospedale. Sul posto anche la Polizia Stradale per i rilievi del caso.