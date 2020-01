E’ stata investita da un’auto mentre stava percorrendo la rotonda tra le vie Mier e Gorzoni a Iseo ed è caduta rovinosamente a terra.

Trasportata in ospedale con l’elisoccorso

E’ stata trasportata d’urgenza con l’elisoccorso la 57enne vittima dell’incidente avvenuto oggi, poco dopo le 15, a Iseo. La donna, in sella alla sua bicicletta, è stata urtata da un’Alfa Romeo Mito che stava percorrendo la rotatoria nella stessa direzione. L’impatto è stato violento, tanto da richiedere l’intervento dell’elisoccorso, che ha trasportato la donna in ospedale. Le sue ferite sono serie, ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto anche la Polizia stradale di Brescia, che ha controllato l’autista della Mito, che si è immediatamente fermato per prestare i primi soccorsi, ed ha effettuato tutti i rilievi del caso.

L’incidente non ha provocato grossi problemi alla circolazione, nonostante sia avvenuto in pieno centro città.