L’Italia è prima al mondo per qualità e sicurezza alimentare.

Italia, terra del benessere alimentare

Sicurezza e qualità del made in Italy sono stati i temi centrali del convegno organizzato da Coldiretti Brescia in occasione della Sagra del Contadino di Mairano, venerdì sera, presso la sala Consigliare. Un numeroso pubblico ha ascoltato i relatori, tra i quali Ettore Prandini, Presidente Coldiretti Brescia, e Fabio Rolfi, Assesore agricoltura, alimentazione e sistemi verdi di Regione Lombardia, confermare che i prodotti italiani sono un’eccellenza non solo a livello di qualità, ma anche di sicurezza, un primato da difendere ed incoraggiare.