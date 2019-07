Chiesa gremita per le esequie di Monsignor Paolo Taglietti che si sono tenute stamattina nella parrocchiale di Borgo San Giacomo.

Chiesa gremita per le esequie di Monsignor Paolo Taglietti, stamattina alle 9 a Borgo San Giacomo, celebrate dal vescovo Pierantonio Tremolada. C’erano proprio tutti: i ragazzi dell’oratorio, i suoi malati, i “giovani del suo oratorio di una volta”, ma anche persone da Quinzano, Pontoglio, Lumezzane e Brescia, che l’hanno salutato per l’ultima volta. Toccante l’omelia di Tremolada, che l’ha ricordato come un “uomo di Dio” che non stava mai fermo e che ha fatto di tutto per le sue diocesi e comunità. La salma è stata tumulata nel cimitero gabianese.

