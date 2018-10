In edicola dall’ 11 ottobre il nuovo numero del ChiariWeek.

Le notizie in prima pagina

Un arsenale nella sua taverna

Un insospettabile 59enne di Rovato è finito in manette. Nella sua taverna aveva un vero e proprio arsenale : pistole, fucili e mitragliatrici dell’esercito nazista.

Via i canestri del campo di basket

I canestri del campo di basket Marcolini di via Sassina non ci sono più. Il sindaco li ha fatti rimuovere e immediata è scoppiata la polemica. Ma dietro alla forte presa di posizione del primo cittadino Franco Claretti, c’è una situazione che, negli anni, per alcuni residenti è diventata ingestibile.

«Intollerabile la prepotenza e l’arroganza di alcuni ragazzi irrispettosi delle regole – ha spiegato – La convivenza civile è stata minata e mi sono schierato dalla parte dei più deboli». Per i ragazzi del campetto, invece,«è un fatto grave che lede il tessuto sociale di Coccaglio».

Regala al Papa il libro scritto dopo l’incidente

Dopo 35 anni dall’incidente che lo ha costretto alla carrozzina, un palazzolese ha scritto un libro su quegli anni e lo ha donato a Papa Francesco.

La giunta di Chiari querela il consigliere

L’Amministrazione ha dato avvio alla procedura per querelare per diffamazione il capogruppo della Lega, Roberto

Campodonico. L’accusa? La fake news sull’abolizione di un giorno del mercato.

Storia di Mara

La storia di Mara Galeazzi, prima ballerina classe 1973. Ha vinto il premio Ewmd.

Ladri in fuga

Ladri in fuga da un locale di Palazzolo a causa di un nebbiogeno. Era il quinto furto in cinque anni.

Volontarie in Africa

Tre ventenni di Iseo hanno passato l’estate in Africa come volontarie. Ecco come è andata.