Tubercolosi bovina a Urago

Il Tar ha salvato 500 mucche dal macello. Si era propagataun’infezione da tubercolosi bovina nelle stalle di via Francesca a Urago d’Oglio.

A fuoco 10 auto, è finito in manette

E’ stato sorpreso dai carabinieri di Iseo mentre si apprestava a dare fuoco a un camper e ad altre due auto. Ma secondo i militari ne aveva già bruciate diverse negli scorsi mesi. Stefano Taglietti, dopo aver tentato di opporsi all’arresto dei militari, è finito in manette.

Ora si trova nel carcere di Brescia in attesa di processo.

Medico alla sbarra per omicidio colposo

Morì dopo mesi di agonia. Rosa Pesenti ingoiò un ossicino durante un pranzo domenicale e questo le lacerò l’esofago e poi l’aor ta. Peccato che nel frattempo la 64enne di Calcio, volontaria del Gruppo del soccorso di Roccafranca e Ludriano, sia stata dimessa due volte del Pronto soccorso di Chiari.

Per questo un medico è adesso finito alla sbarra per omicidio colposo.

Truffe ad Ats

Conti gonfiati di Sarc e Croce Verde: hanno truffato Ats.

Vicino alle famiglie di Adro

Monsignor Piccioli, originario di Erbusco e vescovo in Equador, è rientrato per un mese in Franciacorta, impegnandosi per confortare alcune famiglie adrensi che soffrono.

Tentato stupro di Palazzolo

Anche in Appello sono stati confermati i tre anni di condanna per Raja Taimor Anwar, l’uomo che aveva cercato di stuprare una palazzolese.

Macogna, i comuni risarciti

Nell’ambito del caso Macogna,

Inizialmente Simoni aveva messo sul piatto 5mila euro, da dividere fra le 5 parti civili costituite (Legambiente, Provincia, e Comuni di Travagliato, Berlingo e Rovato). L’offerta era stata accettata dall’ente ambientalista e dal Broletto, ma non dai tre Comuni. E’ statao pertanto il giudice a stabilire la cifra di 1.500 euro pro capite per le 3 amministrazioni. In totale Simoni sborserà a titolo di risarcimento 6.500 euro.

Il comune di Coccaglio aiuta i commercianti

Il Comune di Coccaglio ha deciso di erogare degli aiuti economici per i commercianti della piazza che sono in difficoltà a causa dei lavori in corso.