Armato a scuola, ferisce un bidello

Un papà è entrato nella scuola di Roncadelle armato ed ha ferito un bidello.

Secondo le ricostruzioni, l’uomo sarebbe stato fermato dai bidelli: uno di loro, nella colluttazione, è rimasto ferito ma non in modo grave. Soccorso dai volontari della Croce azzurra di Travagliato è stato portato all’ospedale sant’Anna in codice verde

Medico condannato per aver fatto sesso con minori

L’inchiesta shock della Procura di Brescia sulla prostituzione minorile ha toccato da vicino la comunità di

Trenzano. Tra le 11 persone finite nell’indagine c’è infatti anche Carlo Toninelli, medico degli Spedali Civili di

Brescia, nato in paese. Il 66enne era accusato di aver avuto rapporti sessuali a pagamento con un 17enne, adescato su internet; nel suo computer era stato rinvenuto anche materiale pedopornografico.

Nuovo presidente alla Società operaia del mutuo soccorso

La svolta «rosa» a Iseo. Primo presidente donna dopo 155 anni di storia. Lei è Enrica Zugni e ha 70 anni.

Caos nella Lega di Palazzolo

Sei militanti leghisti, tra cui anche tre consiglieri comunali, hanno chiesto il trasferimento alla sede del Carroccio

di Castelli Calepio. Di fatto si tratta di coloro che da qualche tempo non erano più in sintonia con l’ex leader Stefano

Raccagni. Tra questi anche l’ex segretario Alessandro Neè e l’attuale capogruppo consiliare Mario Menassi, che aveva «fregato» il posto proprio a Raccagni.

Caso biogas di Chiari

Assolti i due dipendenti comunali coinvolti nel caso biogas.

Si è conclusa la vicenda giudiziaria che vedeva implicati due dipendenti comunali che erano indagati per omissione di controllo. Sono stati assolti con formula piena.

Da Coccaglio a Roma davanti al presidente Mattarella

Gervasio Pagani, faccia a faccia con il presidente Sergio Mattarella.

Vent’anni del centro sociale

Il centro sociale “28 maggio” di Rovato celebra i suoi primi vent’anni.