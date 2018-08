In edicola dal 24 agosto il nuovo numero del ChiariWeek.

Le notizie in prima pagina:

L’omicidio di Manuela Bailo

Ennesima morte di una donna per mano di una persona che avrebbe dovuto amarla. O quantomeno rispettarla.

Così non è stato. Dopo giorni di ricerche e misteri, il corpo di Manuela è stato ritrovato in un cascinale di Azzanello in provincia di Cremona. A portare gli inquirenti è stato l’assassino reo confesso, Fabrizio Pasini che dichiara “E’ stato un incidente”.

La testimonianza di Barbara, sopravvissuta

La 36enne di Clusane d’Iseo è stata una vittima. Nel 2015, l’uomo con cui aveva avuto una relazione le ha sparato alla testa e poi con la stessa pistola si è ucciso. Ma lei non ha smesso di lottare.

Caso di febbre asiatica a Travagliato

Viene morso da una zanzara tigre in Asia, torna dal viaggio e viene ricoverato.

Il caso di febbre Dengue ha messo in agitazione i residenti di via D’Annunzio e non solo, ma Ats e il Comune di Travagliato hanno provveduto alla disinfestazione per il contenimento dell’insetto vettore della malattia, endemica nei paesi dell’Est. «Il caso è classificato come “importato”», ha comunicato Ats.

Dalla Franciacorta al nord Europa

Protagonisti dell’avventura su due ruote fino a Capo Nord Mauro Pozzi, 61 anni, e Riccardo Inverardi, 60.

Michele punta all’università

Michele Bersini è ipovedente. Classe 1992 di Travagliato, il giovane vuole fare l’università. I tutor dell’associazione Giulio Bruno Nicolini lo stanno aiutando a studiare per la maturità.