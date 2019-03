In edicola dal 22 marzo il nuovo numero del ChiariWeek.

Le notizie in prima pagina

In vacanza con il permesso per accudire la zia

Aveva richiesto all’azienda, l’Asst Franciacorta, l’utilizzo della legge 104 che permette ai dipendenti di prendersi cura dei parenti in difficoltà ma in realtà era in vacanza. Ora l’Asst si costituirà parte civile contro la dottoressa indagata.

Gli aironi di Paratico minacciati dal parco?

Gli aironi del Basso Sebino sono in pericolo? Secondo le associazioni animaliste sì, tanto che presenteranno un esposto ai Forestale. Le associazioni chiedono un Tavolo di discussione e che intervenga la Commissione provinciale per l’ambiente naturale della Provincia.

Il prof di Palazzolo sull’autobus dato alle fiamme

Si chiama Alessandro Cadei, ha 64 anni ed è di Palazzolo. Insegna nella scuola media che era a bordo dell’autobus del terrore, dato alle fiamme dal suo stesso autista.

A piedi per combattere la sclerosi multipla

Carolina Signorelli, di Rovato, ha camminato lungo la via Francigena per combattere la sclerosi multipla. Abbiamo raccontato la sua storia.

Ha sconfitto il tumore

Fracesco Tartamella, 49 anni, è il direttore sportivo dell’autodromo di Castrezzato. Ha raccontato la sua battaglia contro il tumore.

Pulire il mondo dai rifiuti: #bastapoco

Basta davvero poco per pulire il paese e il mondo dai rifiuti. E’ per questo che Stefano Rosa, musicista 31enne di Coccaglio, ha lanciato l’iniziativa #bastapoco, diventata in poco tempo virale.

I ragazzi del Falcone a Roma da Mattarella

23 studenti del Falcone hanno salutato e stretto la mano al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Nomadi a Roncadelle, il sindaco denuncia

Il primo cittadino Damiano Spada, stufo delle «false» accuse contro l’operato dell’Amministrazione, ha minacciato azioni legali.