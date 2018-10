In edicola dal 19 ottobre il nuovo numero del ChiariWeek.

Le notizie in prima pagina:

Fedeli in marcia per Papa VI

In cammino, in bici e correndo, i volontari di Aido e Avis hanno raggiunto il Vaticano per assistere alla cerimonia

di canonizzazione del Pontefice bresciano. Con loro il castrezzatese Angelo Buratti, ricevuto in udienza da Montini 43 anni fa, quand’era solo un bambino.

A Chiari un campione olimpico giovanile

Giovanni «Gio» Toti, classe 2000, ha trionfato alle Olimpiadi giovanili di badminton a Buenos Aires.

La sua vittoria è stata accolta con immensa soddisfazione, ma lui resta con i piedi per terra: “Indosso una maglia importante e sono fiero di poterla onorare”.

Addio allo storico ristoratore di Ospitaletto

Mario Rubagotti, storico ristoratore dell’Aquila d’oro se ne è andato giovedì scorso a 88 anni.

Cavaliere al merito della Repubblica italiana, amico dell’ex presidente del Brescia Gino Corioni e molto conosciuto per l’impegno nel mondo associativo, lascia un grande vuoto

Il letto dove ha dormito Napoleone III a Travagliato

A Travagliato c’è un letto storico. A palazzo Cadeo si svolse il consiglio di guerra con il re Vittorio Emanuele II e Napoleone III, nipote di Napoleone Bonaparte, che dormì nel letto rientrato in paese.

Passaggi a livello di Iseo

Servono 14 milioni per cancellare i due passaggi a livello di Iseo.