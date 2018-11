In edicola dal 16 novembre il nuovo numero del ChiariWeek.

Le notizie in prima pagina:

23enne sventa una rapina

Adnan El Aouni, 23 anni, ha affrontato un malvivente armato di pistola. Voleva sventare rapinare una farmacia.

Si perde l’atto, isola ecologica di Rovato a rischio

Una nuova isola ecologica, in un’area meno centrale e quindi considerata più idonea dall’Amministrazione rovatese.

Peccato che, forse, non si farà mai. E tutto per un documento che non si trova.

Chiari dice addio a Franco

Franco Mazzotti, 67 anni, si è spento all’improvviso.

Insieme al fratello, Maurizio, nel 1996 fondò l’Admr, Amici per la diffusione della musica rock, proprio per condividere la sua grande passione.

Sala e la Lega di Palazzolo, solo una cena fra amici?

Una cena tra l’ex sindaco Alessandro Sala e i tre consiglieri della Lega che stanno aspettando l’ok definitivo per il

trasferimento dalla sezione di Palazzolo a quella di Castelli Calepio. Solo una serata tra vecchi amici o qualcosa di più?

Castegnato e Ospitaletto piangono suor Lorenza

Era originaria di Castegnato Lorenza Giugni, 79 anni, la suora scomparsa nel tragico incidente avvenuto mercoledì pomeriggio a Piario, nella bergamasca, in alta Valseriana.

Omicidio Bani, ancora una svolta

Non c’è pace per la famiglia di Daniela Bani. Sembrava fosse finito il processo e invece si passa in Cassazione.

Donna di paratico indagata per omicidio stradale

Ha investito Antonio Belussi, 82enne di Sarnico conosciuto con il soprannome di Nunì, che attraversava sulle strisce. L’uomo non ce l’ha fatta e ora una 30enne di Paratico è indagata per omicidio stradale.

Le letterine di Santa Lucia

C’è tempo fino al 3 dicembre per veder pubblicata sul nostro giornale la letterina a Santa Lucia.

Ecco come funziona.