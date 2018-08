In edicola dal 10 agosto il nuovo numero del ChiariWeek.

Le notizie in prima pagina:

Intervista alla mamma di Cavalleri, ricercato in Ucraina

“Mio figlio non è un mercenario, è in Ucraina a combattere perché crede in certi ideali”. Sono le parole di una donna che non crede per nulla alle accuse della Procura di Genova nei confronti di sei persone tra cui Massimiliano Cavalleri.

Lutto per don Pozzi

In lutto per don Pozzi, esempio di fede e umanità se ne è andato a 77 anni: “Ha seminato l’amore nel cuore di molti”.

Addio a suor Giuseppina

Una vita votata alla carità: addio a suor Giuseppina, «infermiera» della comunità.

Il traguardo dei 70 anni

Zaverio Lenza, affetto dalla sindrome di down, ha raggiunto uno straordinario traguardo.

Ultimo saluto allo storico pasticcere di Adro

Diego Lancini si è spento a 65 anni dopo aver lottato contro la Sla. Lascia la moglie, due figlie gemelle e gli adorati

nipoti. Lutto in paese per l’angelo biondo.

Guardia medica Chiari-Rudiano

Che fine ha fatto la comunicazione? Non cessa di far discutere lo spostamento del servizio di guardia medica.

La tratta ferroviaria Bergamo-Brescia chiusa sette giorni

Verrà chiusa dal 13 al 18 agosto la linea ferroviaria che unisce Bergamo a Brescia. Infatti, alla stazione di Palazzolo sono in corso dei lavori per la realizzazione del sottopasso

Campeggiatori del Sebino

Contro il Comune di Iseo tutta la rabbia dei campeggiatori.

Campo nomadi di Roncadelle: convivenza difficile

Tutta la rabbia dei residenti per una convivenza che diventa ogni giorni più difficile.