In edicola dal primo marzo il nuovo numero del ChiariWeek.

Le notizie in prima pagina:

Vizzardi si ricandida

Il primo cittadino di Chiari, Massimo Vizzardi, si ricardida.

Ghitti in lizza per Iseo

E Marco Ghitti la proposta del centro destra unito per Iseo.

Ancora nei guai per usura

A distanza di anni, è tornato nuovamente al centro di un’operazione delle Fiamme gialle: protagonista l’ex finanzieredi Pontoglio, Stefano Raccagni.

Nuove condanne

« Discriminazione»: di nuovo condannati Rovato e Pontoglio per i rincari sull’idoneità allogiativa.

Caso Orceana costruzioni: la Cassazione conferma, era estorsione

In cinque erano stati condannati per estorsione nei confronti degli ex vertici dell’ormai fallita «Orceana costruzioni»: gli ermellini hanno confermato le condanne per Antonio Seminara, Giuseppe «Pino» Romano, Alberto Piceni, Moris Salvoni e Francesco Gallo.

Verso Special Olympics

I ragazzi speciali di Travagliato pronti a conquistare il Mondo.

Campane a festa per ogni bimbo nato

Una bella iniziativa da Coccaglio.

Addio alla storica sarta

Zocco ed Erbusco in lutto per Afra Cavalleri, sarta dal cuore d’oro