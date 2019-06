ChiariWeek in edicola con una nuova edizione! Tantissime notizie da non perdere su tutti i Comuni della Bassa, della Franciacorta e del Sebino.

Tantissime le notizie che troverete sulle nostre pagine: dall’anziano investito sulle strisce e morto in ospedale passando per il lutto che ha colpito Pontoglio per la scoparsa di Tarcisio Bertoli dell’omonimo salumificio. Più povera anche Capriolo, si è spento Zefferino Sabbadini. L’avvio delle pratiche per far sì che l’amatissimo don Silvio Galli diventi Santo e il ritorno dell’incubo delle auto bruciate a Provaglio. Inoltre, a Passirano è stato fatto un colpo da 80mila euro e a Palazzolo un’operazione antidroga alla ex Filanda.

E poi ancora il tragico schianto sulla strada provinciale che conduce a Orzinuovi : ha perso la vita una 21enne.

