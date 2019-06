Chiari piange la maestra Lilli. Carolina Galatioto si è spenta a 79 anni ieri, giovedì.

Chiari piange la maestra Lilli

Un altro lutto ha colpito Chiari in questi giorni. Si è spenta a 79 anni Carolina Galatioto. A molti però il suo nome potrebbe non tornare subito alla mente, ma invece non appena si nomina la maestra Lilli il pensiero corre a lei. I funerali avranno luogo domani, sabato alle 15, nella chiesa dei Santi Faustino e Giovita. La veglia sarà invece questa sera alle 20 alla Casa del Commiato di Michele Mombelli, in via Rudiano.

TORNA ALLA HOME