Chiari piange il dottor Giuseppe Stefanelli. Lo stimato dottore, scrittore e musicista si è spento giovedì a 67 anni.

Lutto per il dottor Giuseppe Stefanelli

La città è nello sconforto. Si è spento Giuseppe Stefanelli, stimato medico, professore (all’Università di Genova) e scrittore, ma anche musicista. Stefanelli aveva 67 anni ed è venuto a mancare nella serata di ieri. “Beppe” era molto conosciuto e la notizia della sua scomparsa ha lasciato tutti senza parole.

I funerali saranno celebrati giovedì, alle 16, in Duomo. La veglia si terrà invece mercoledì sera, alle 20, alla Casa del Commiato di Michele Mombelli (in via Rudiano).

