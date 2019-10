Chiari nel progetto Tim del Risorgimento digitale. E’ l’unico Comune della provincia di Brescia: il tutto è stato presentato questa mattinaa a Roma.

Risorgimento digitale. E’ questo il grande progetto di Tim presentato a Roma questa mattina. E nei Comuni coinvolti, l’unico del Bresciano è proprio Chiari. Come riportato dall’Ansa, l’obbiettivo è “Dare impulso al processo di digitalizzazione del Paese, favorendo l’adozione delle nuove tecnologie da parte di un sempre piu’ ampio bacino di cittadini”. Si tratta di un grande progetto di educazione digitale per l’Italia: raggiungerà infatti 1 milione di persone attraverso corsi di formazione diffusi in tutte le 107 province italiane.

La presentazione del progetto

L’iniziativa è stata illustrata a Roma alla presenza dei ministri dell’Innovazione Paola Pisano e degli affari regionali Francesco Boccia, del commissario straordinario per l’attuazione dell’Agenda Digitale Luca Attias e dell’Ad di Tim Luigi Gubitosi. Per il Comune di Chiari era invece presente l’assessore Domenico Codoni. “Intendiamo offrire un grande percorso di inclusione digitale che ha l’obiettivo di estendere, a coloro che fino ad oggi ne sono esclusi, la diffusione delle competenze e delle conoscenze per usufruire delle numerose opportunita’ che la trasformazione digitale in atto offrira’”, ha detto Gubitosi.

Il programma di formazione guidato dalla Tim Academy fa leva su oltre 400 formatori Tim che offriranno oltre 20mila ore di lezioni entro la fine del 2020, coinvolgendo associazioni, centri di aggregazione ed incontro territoriali, polisportive e centri anziani, con l’obiettivo di diffondere le competenze digitali necessarie per accedere alle grandi opportunità offerte da Internet. Tim darà vita ad un tour itinerante su tutto il territorio nazionale, toccando principalmente comuni con una popolazione compresa tra i 10mila e i 60mila abitanti, dove saranno svolti corsi di formazione digitale di tre settimane. In particolare, una “scuola mobile” sostera’ nelle principali piazze dei comuni coinvolti nell’iniziativa, informando e coinvolgendo i cittadini e le imprese locali attraverso specifiche azioni formative. Si parte l’11 novembre da Marsala, comune simbolo del Risorgimento d’Italia, per toccare nelle settimane successive tutte le province della Sicilia e attraversare progressivamente le altre regioni. L’iniziativa aderisce al Manifesto della Repubblica Digitale promosso dal Commissario straordinario per l’attuazione dell’Agenda Digitale, ha il patrocinio della Rappresentanza in Italia della Commissione Europea, dell’Anci ed e’ aperta al contributo di altre aziende, istituzioni e operatori pubblici e privati. Il progetto si inserisce in un contesto che vede l’Italia ancora indietro nelle classifiche europee per l’utilizzo dei servizi digitali: circa 18 milioni di cittadini, il 30% di quelli con piu’ di 6 anni, non hanno usato Internet nell’ultimo anno; una famiglia su quattro non possiede una connessione a Internet (di queste il 58% dichiara che non e’ connesso perche’ non lo sa usare, mentre il 21% non usa Internet perche’ non lo reputa uno strumento interessante).

