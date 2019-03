Chiari in lutto: si è spento Guerino Facchetti, presidente della Quadra di Zeveto. Un dolore che non si può spiegare.

Un dolore lancinante per tutta la comunità e non soltanto per i “gialli”. Si è spento a 77 anni Guerino Facchetti, presidente della quadra di Zeveto. Alla festa clarense per eccellenza, negli anni, Facchetti si era dedicato con tutto il cuore. Il giallo era diventato il suo colore, ma questo ha sempre rispecchiato anche la sua personalità solare, divertente e sempre positiva. La sua scomparsa lascia un vuoto incredibile, solo qualche mese fa, con grinta e forza nonostante l’età fosse negli anni andata ovviamente avanti, aveva partecipato attivamente alla quarantesima edizione del Palio. Il clarense, grande tifoso dell’Inter, non si è mai perso gli appuntamenti cittadini ed è sempre stato fiero della sua Chiari. Mancherà tantissimo. Non soltanto alla moglie, ai due figli amatissimi e ai parenti, ma anche a tutta la comunità che in questi anni non ha mai smesso di volergli bene.

Facchetti si è spento oggi, giovedì. A breve si conosceranno la data dei funerali e il luogo e l’ora della veglia.

