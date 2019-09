Chiari in lutto per Rapetti, storico insegnante e dirigente scolastico. E’ venuto a mancare a 78 anni dopo una vita piena.

Chiari in lutto per Rapetti

Cordoglio e sgomento, la città è in lutto per la scomparsa di Lucio Rapetti, storico insegnante e dirigente scolastico della Ragioneria che si trovava in piazza Martiri della Libertà (oggi è in una struttura unica con l’Einaudi). Rapetti, che si è spento a 78 anni, è stato un punto di riferimento per i docenti e per generazioni di studenti. E’ stato anche alla guida di alcuni istituti superiori di Rovato e di Orzinuovi.

I funerali

Le esequie saranno celebrate domani, lunedì, alle 14.30 in Duomo. Si partirà dall’abitazione di viale Bonatelli.

