Chiari in lutto per Piero della Bocciofila. Gianpietro Granello si è spento ieri a 75 anni. Lunedì i funerali.

Chiari in lutto

Una persona dal viso buono, un volto amico, simpatico e solare. Chiari piange Gianpietro Granello, meglio conosciuto come Piero della Bocciofila. Si è spento ieri, giovedì, a 75 anni, dopo aver lottato come un guerriero contro la malattia. Piero era conosciutissimo: da anni infatti la famiglia Granello gestisce infatti gli spazi al Palazzetto dello Sport di via Santissima Trinità. La comunità, in questo momento di dolore, si stringe intorno alla moglie Anna Terzi e ai figli Gabriele e Irene con tutti i parenti.

I funerali e la veglia

Piero riposa alla Casa del Commiato di Michele Mombelli in via Rudiano. La veglia è in programma per domenica sera alle 20. Lunedì alle 10, in Duomo, saranno invece celebrati i funerali.

