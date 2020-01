Chiari in lutto per la scomparsa di Lecchi. Stefano, conosciuto come Antonio, è stato un punto di riferimento per intere generazioni di piccoli calciatori.

Chiari in lutto per Lecchi

La comunità di Chiari piange Stefano Lecchi, conosciuto come Antonio. Il clarense si è spento domenica a 77 anni. La sua scomparsa non ha gettato nel lutto solo la sua famiglia, ma anche tutti coloro che hanno avuto l’onore e il piacere di conoscerlo. Antonio è infatti stato un punto di riferimento per tanti giovani calciatori prima con società sportiva Young Boys e, negli ultimi anni, come collaboratore del Chiari Calcio. Era un uomo dal cuore buono che si è sempre speso per gli altri.

I funerali e la veglia

I funerali avranno luogo mercoledì alle 10 in Duomo. La veglia è invece in programma per martedì alle 20 alla Casa del commiato di Mombelli in via Rudiano dove tutti potranno recarsi per salutare Lecchi e stringersi intorno alla famiglia.

