Chiari in lutto per Alessandro Caravaggi. Classe 1962, era stato titolare dell’omonima enoteca di via Brescia che gestiva con la famiglia.

Si è spento Alessandro Caravaggi

Chiari perde un altro sorriso gentile. Si è spento a 57 anni Alessandro Caravaggi. Aveva gestito con la famiglia l’enoteca di via Brescia e anche il bar in Rocca, proprio dove oggi si trova l’imobiliare prima di via Villatico. La sua scomparsa ha lasciato attoniti i genitori, la moglie, i figli e tutti i parenti, ma anche l’intera comunità.

La veglia e i funerali

I funerali si terranno venerdì, alle 10, in Duomo. La veglia invece è in programma per giovedì alle 20 alla Casa del commiato di Michele Mombelli in via Rudiano.

