Chiari, ciclista investito sul provinciale: per fortuna non ha riportato lesioni troppo gravi.

L’incidente

Il sinistro è avvenuto verso le 10.15 sulla provinciale 17, sulla rampa di uscita della strada statale nei pressi della stazione di servizio e del supermercato Conad. Sul posto la Polizia Stradale che sta effettuando i rilievi del caso e cercando di capire la dinamica dell’incidente, che in questo momento non è ancora chiara. Quello che è certo è che una ciclista di 53 anni è stata investita, riportando diversi traumi. Per fortuna però non sarebbe in pericolo di vita: l’ambulanza e l’automedica in questo momento stanno prestando le cure. L’intervento si sta concludendo in codice giallo.

Data la posizione del fatto, il traffico potrebbe subire dei rallentamenti sia andando verso Castelcovati che tornando verso Chiari nella zona del cimitero e dei supermercati.

